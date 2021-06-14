150 специалистов по электросамокатом ищут в Петербурге

Предпочтение отдается кандидатам с техническим образование. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сервис аренды электросамокатов в Санкт-Петербурге, несмотря на все странности, происходившие с ним в последние несколько дней, живее всех живых. Прямо сейчас разнообразные компании, предлагающие взять в аренду электрических двухколесных коней, ищут порядка 150 новых сотрудников, сообщает пресс-служба компании HeadHunter.

- Диапазон средних предлагаемых зарплат для специалистов по обслуживанию электросамокатов в Петербурге – от 30 000 до 50 000 рублей, - отмечают специалисты компании. - Как правило, работодателям нужны техники, разнорабочие, мастера по ремонту самокатов, мойщики самокатов, водители-расстановщики самокатов, операторы-логисты, а также менеджеры по продажам. Кроме того, есть более 30 вакансий с зарплатой от 90 000 рублей.

Приоритет получают кандидаты с техническим образованием и опытом работы. Для ремонтных специальностей в списке необходимых навыков указывают владение паяльником и мультитестором.