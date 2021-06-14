Человека затянуло в комбайн в Тосненском районе Ленобласти

О состоянии пострадавшего мужчины на данный момент не сообщается. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Жуткое происшествие случилось в понедельник, 14 июня, в Тосненском районе Ленинградской области, в поселке Сельцо: мужчину (предположительно, водителя) затянуло в работающий механизм сельскохозяйственного комбайна. О случившемся сообщила Аварийно-спасательная служба региона.

- Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи, - рассказала пресс-служба ведомства.

О текущем состоянии пострадавшего мужчины, а также о том, что могло привести к инциденту, на данный момент не сообщается. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.

Напомним: ранее МЧС по Ленинградской области предупредило гостей и жителей региона о грозе и сильном ветре. Спасатели просят людей быть как можно более внимательными и осторожными.