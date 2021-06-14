Троицкий мост разведут вне графика в Санкт-Петербурге

Троицкий мост разведут в 23:00 в ночь с 14 на 15 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Если вы давно хотите полюбоваться на разводку мостов, но постоянно не успеваете из-за того, что она слишком поздно начинается, «Мостотрест» дает вам уникальный шанс. В понедельник, 14 июня, Троицкий мост разведут вне графика. Об этом сообщает пресс-служба организации.

- Троицкий мост через Большую Неву в ночь с 14 на 15 июня будет разведен с 23600 до 04:50, - говорится в сообщении ведомства. – Остальные мосты разводятся по графику.

Причина – первая репетиция праздника выпускников «Алые паруса». Судя по всему, те, кто не испугается перспективы не выспаться перед рабочим днем, смогут увидеть шикарное зрелище – проход знаменитого брига под алыми парусами по акватории Невы. Сам парусник, напомним, зашел в Неву в ее городском течении еще на позапрошлой неделе - с тех пор его нередко можно повстречать у Петропавловской крепости.