Семь фонтанов восстановят в Санкт-Петербурге в 2021 году

На 2021 год в Санкт-Петербурге запланирована реконструкция семи фонтанов. Фото: vk.com/s_dregval

В Северной столице продолжается программа по реконструкции городских фонтанов – в 2021 году их должны восстановить целых семь штук. Об этом в понедельник, 14 июня, заявил на своей странице в социальной сети ВКонтакте вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль.

- Cегодня большинство объектов в аварийном состоянии, а один фонтан даже превратился в летнюю клумбу, - отметил чиновник. - При восстановлении оригинала учитываем архитектурные особенности. Используем долговечные материалы: натуральный камень, бронзу, мрамор и мозаику. У каждого фонтана неповторимый характер: один обрушивает потоки воды каскадом, другой - напоминает спокойное течение ручья.

Напомним, что с 2019 года, когда была принята программа, в Петербурге восстановили восемь фонтанов – в том числе знаменитый фонтан «Слава» в Московском парке Победы.