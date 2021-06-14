Дятел-вандал разбил фотоловушку в Нижне-Свирском заповеднике

Наглый дятел разбил фотоловушку в Нижне-Свирском государственном заповеднике. Фото: vk.com/n_svirsky

Никому не нравится, когда за ним подглядывают. Вот и черный дятел из Нижне-Свирского государственного заповедника решил, что никто не имеет права вмешиваться в его личную жизнь, решил – и размолотил клювом дорогую фотоловушку. Об инциденте сообщила пресс-служба заповедника.

- Желна (так еще называют черного дята – прим.ред.) легко обнаружила замаскированное устройство, и в течение нескольких дней методично расковыривала понравившееся ей отверстие, - рассказали в пресс-службе. - Научным сотрудникам, прибывшим проверять фотоловушку, пришлось с сожалением констатировать, что с этого места ещё долго не удастся получить новых кадров.

Отметим, что Нижне-Свирский заповедник вообще славится уникальными кадрами. Так, например, в феврале этого года прямо перед фотоловушкой продефилировала рысь – прямо по укатанной автомобилями дорожке.