Прогноз погоды на 15 июня в Санкт-Петербурге: Облачно и дожди

Синоптики обещают Петербургу облачность и короткие дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Как это часто бывает, первый рабочий день после долгих выходных станет не единственным испытанием для жителей и гостей Петербурга. Во вторник, 15 июня, в городе ухудшится погода, предупреждают специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Облачная с прояснением погода. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, - прогнозируют синоптики. - Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный, ночью и первой половине дня в прибрежных районах местами порывы до сильного.

Ночная температура упадет до +12, + 14 градусов, днем воздух снова прогреется до +20, +22. Атмосферное давление изменится мало. Дальше – ждем переменной облачности и нового потепления: уже в четверг, 17 июня, столбик термометра в Санкт-Петербурге должен подняться до +23 градусов.