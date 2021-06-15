Мурманское шоссе перекроют 15 июня из-за разводки Ладожского моста

Ладожский мост разведут 15 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Движение транспорта по федеральной трассе «Кола», она же Мурманское шоссе, перекроют 15 июня. Причиной станет разводка Ладожского моста, запланированная, в свою очередь, из-за прохода по Неве яхты с высокой мачтой.

- В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке яхты «Ариадна» с максимальным высотным габаритом 23 метра будет производиться разводка моста, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

На время разводки моста проехать по шоссе будет нельзя. Единственная возможность – объезд через Кировск, но он займет больше времени, чем если просто подождать.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать и маршрут время поездки.