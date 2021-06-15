Труп женщины, завернутый в ковер, нашли после пожара под Петербургом

Труп женщины нашли после пожара в Решетниково. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Страшную находку обнаружили спасатели, тушившие ночной пожар в поселке Решетниково, что в Курортном районе Петербурга. В однокомнатной квартире жилого дома они нашли тело женщины. Причем она погибла явно не от огня, так ка труп был завернут в ковер.

- Тело женщины было завернуто в ковер. На месте пожара работали криминалисты, - пишут «Невские новости».

По предварительным данным, жертва была убита за некоторое время до возгорания, а пожар был попыткой скрыть убийство. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.

Площадь пожара по данным городского управления МЧС составила три квадратных метра, к ликвидации ЧП привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава.