Веломаршрут Москва-Петербург начали строить со стороны столицы

Веломаршрут появится между Москвой и Петербургом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Московские активисты велодвижения Let's bike it заявили о начале строительства масштабного веломаршрута от Москвы до Петербурга. Он не просто свяжет две столицы, но и пройдет через старинные русские города - Тверь, Торжок, Осташков, Старую Руссу, Великий Новгород и Гатчину, став туристическим.

- Строительство началось на отрезке от Яхромы до Дубны. Велодорога пройдет вдоль канала им. Москвы. Это лишь первый этап. Весь проект рассчитан на несколько лет и предполагает как создание велодороги, так и дополнительных мест ночёвки и питания, - сообщают активисты на странице движения ВКонтакте.

Для исследования возможного пути маршрута, в сентябре прошлого года авторы идеи «накрутили» на велосипедах более тысячи километров. В итоге была выбрана траса, на которой будут созданы условия для велопутешествий.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), объем инвестиций и сроки завершения строительства не указыаются.