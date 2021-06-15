Глава Комздрава Петербурга призвал горожан вакцинироваться, чтобы остановить третью волну

Активная вакцинация должна остановить третью волну ковида в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что надо сделать, чтобы пресечь рост заболеваемости коронавирусом и остановить в городе третью волну ковида. По слова чиновника, самое действенное средство – прививка.

- Чтобы остановить третью волну, нужно сделать не так уж много – пойти и привиться в ближайший пункт вакцинации. Без очередей и проволочек, легко и быстро. Я свой выбор сделал – привился сразу же, как появилась такая возможность, - рассказал Лисовец газете «Петербургский дневник».

Напомним, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 17 июня, по распоряжению губернатора Александра Беглова, в Петербурге вводится ужесточение карантинных норм. В частности, будут закрыты фуд-корты в торговых центрах.

Бизнес уже возмутился этим решением, коммерсанты заявили о намерении обсудить проблему со Смольным.