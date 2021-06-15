Более 16,5 тысяч человек обследованы на коронавирус за сутки в Петербурге

Еще 16,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 15 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В самый разгар лета в Санкт-Петербурге снова наблюдается подъем распространения коронавируса. По данным Смольного на вторник, 15 июня 2021 года, за минувшие сутки обследование на наличие инфекции прошли более 16,5 тысяч человек. Общее число заболевших уже превысило 451,5 тысяч жителей, а накануне заразились 865 человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 16502 человека. В единую службу по вопросам о COVID-19 обратились 16120 жителей, - рассказали в администрации Северной столицы.

Комитет по здравоохранению активно призывает жителей Петербурга пройти вакцинацию, чтобы остановить третью волну пандемии. Глава комитета добавил, что прививка - это самое действенное средство простив эпидемии.

Тем временем из-за ухудшения ситуации с 17 июня в Петербурге вновь ужесточат карантинные меры. В частности, фан-зоны останутся без еды, а в ТЦ снова закроют фуд-корты.