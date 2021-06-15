Красочная репетиция "Алых парусов" прошла в ночь на 15 июня

В Петербурге прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса» Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ночь на вторник, 15 июня 2021 года, в Санкт-Петербурге прошла первая репетиция главного праздника выпускников "Алые паруса". Специально для того с 23:00 часов понедельника был разведен Троицкий мост через Большую Неву, чтобы по реке грациозно прошел сказочный корабль с настоящими алыми парусами. Жители и гости города, ставшие свидетелями этого потрясающего зрелища, поспешили поделиться видео в социальных сетях.

- Какая красота! Настоящая сказка, - восхищенно вздыхали горожане.

Любоваться парусником петербуржцы и гости города смогут почти до конца месяца. До праздника корабль будет находиться недалеко от Петропавловской крепости, а в течение ближайшей недели по ночам будут проходить повторные репетиции.

Сам же праздник "Алые паруса" состоится в ночь с 25 на 26 июня.