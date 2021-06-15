Рабочий разбился насмерть на стройке в Ленобласти

Рабочий стройки погиб, упав с 20-метровой высоты в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На стройплощадке в Ленинградской области произошла трагическая случайность. В полдень в понедельник, 14 июня 2021 года, в Ломоносовском районе на стройке, расположенной на Волхонском шоссе, с высоты упал рабочий. Очевидцы сразу же вызвали бригаду скорой помощи в надежде, что пострадавшего еще можно спасти.

- В 11:40 часов в дежурную часть поступило сообщение о том, что по адресу дом 4 по Волхонскому шоссе во время производства работ с высоты в 20 метров упал 33-летний мужчина, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Бригада скорой немедленно выехала на место. Однако, оказавшись на вызове, фельдшер скорой обнаружил уже мертвого человека. О погибшем известно, что он гражданин Белоруссии. По факту трагедии проводится проверка.