Циклон стал причиной ухудшения погоды в Петербурге

Небо над Петербургом помрачнело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге пасмурно. На небе собрались дождевые тучи, за которыми скрылось солнце. Температура не дотягивает и 20 градусов, а ощущение прохлады усиливает ветер. Что изменило погоду в Северной столице, рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

- 15 июня на погоду будет оказывать влияние тыловая часть циклона, проходящего по северу европейской части России. Он станет причиной усиления ветра, и местами вызовет кратковременные дожди, - сообщает метеоролог в своем Фейсбуке.

Тем не менее, днем термометры покажут до +22-23 градусов, что немногим выше средней климатической нормы для июня.

Но долгих дождей специалисты не обещают: уже в среду, 16 июня, в Петербурге будет без осадков и +20 градусов в течение дня.