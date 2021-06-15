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Общество15 июня 2021 11:11

Петербуржцев призвали к разумному потреблению и ответственному обращению с отходами

Комитет по природопользованию выпустил ролики об охране окружающей среды
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам объяснили, как защитить экологию

Петербуржцам объяснили, как защитить экологию

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитете по природопользованию в Санкт-Петербурге решил обратить внимание жителей города на охрану и защиту окружающей среды. В частности, Смольный призвал горожан разумно потреблять ресурсы и ответственно обращаться с отходами. Для того, чтобы разъяснить, как это легко, комитете выпустил пять анимационных роликов.

- В новых выпусках зрители узнают об экологичном выборе товаров, о разумном потреблении ресурсов и правильном обращении с отходами. В роликах также покажут, какой транспорт лучше выбирать тем, кто заботится об окружающей среде и продемонстрируют, как действовать экологично, - рассказали в комитете.

В ведомстве пояснили, что забота об окружающей среде начинается с каждого человека. Для этого горожанам просто следует сортировать мусор, а также стараться поменьше покупать продукты в пластиковых упаковках.