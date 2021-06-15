Более 11 тысяч петербургских выпускников сдают ЕГЭ по обществознанию 15 июня

Для проведения экзамена по обществознанию в Петербурге задействовано 107 пунктов на базе школ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во вторник, 15 июня 2021 года, выпускники сдают очередной единый государственный экзамен по обществознанию. В Санкт-Петербурге свои знания проверяют почти 15 тысяч человек, среди которых более 11 тысяч - бывшие одиннадцатиклассники этого года.

- Для проведения экзамена в Петербурге открыты 107 пунктов на базе общеобразовательных учреждений и 19 на дому – для детей, которые по медицинским показаниям не могут сдавать ЕГЭ в зданиях школ, - рассказали в комитете по образованию Северной столицы.

В Ленобласти ЕГЭ по обществознанию сдают 2 367 одиннадцатиклассников. Специально для них работают 29 пунктов, открыто 215 аудиторий.

Традиционно обществознание это второй по популярности предмет, который выбирают выпускники. На первом месте - математика.

Сам экзамен будет длиться 3 часа 55 минут. Результаты будут объявлены не позднее 30 июня.