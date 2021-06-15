Скачок заболеваемости коронавирусом после длинных выходных произошел в Петербурге 15 июня

Резкий скачок заболеваемости коронавирусом произошел в Петербурге 15 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге находится в сложном положении. После длинных трехдневных выходных в городе произошел серьезный скачок заражаемости. Так, на вторник, 15 июня 2021 года, зафиксировано более 900 новых случаев. По сравнению с днем ранее - рост на 4,3%.

- За минувшие сутки в Петербурге заболели коронавирусом еще 902 человека, выздоровели 913, а умерли 53. Отметим, что смертность за сутки выросла на 10,4%, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 15 июня / Фото: Яндекс

За все время пандемии статистика насчитывает уже 452 497 случаев заболевания, из них умерли 14 999 пациентов и выздоровели 422 228 человек.

Напомним, что с 17 июня в Петербурге вновь ужесточают карантинные меры из-за ухудшения эпидситуации. В комздраве призывают горожан активнее вакцинироваться, чтобы предотвратить развитие третьей волны.