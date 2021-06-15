Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2021 12:48

Рейсы на юг и в Москву задерживаются на вылет из Пулково

Вовремя не могут улететь пассажиры «Уральских авиалиний»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самолеты задерживаются на вылет из Пулково.

Самолеты задерживаются на вылет из Пулково.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Несколько рейсов оказались задержанными на вылет из Петербурга во вторник, 15 июня. В первую очередь неудобства коснулись пассажиров «Уральских авиалиний», чьи самолеты не могут отправиться по расписанию в сторону юга России или Москвы.

Судя по онлайн-табло вылета аэропорта Пулково, задерживаются два утренних и дневной рейс перевозчика в Симферополь, один рейс в узбекский город Ош, два – в Москву и один – в Сочи.

Кроме того, на вылет из Петербурга задерживается самолет компании «ЮТэйр» в Грозный и рейс «РусЛайна» в Калугу.

Остальные самолеты вылетают по расписанию. Об изменениях пассажиры могут узнать в справочной службе аэропорта Пулково или уточнить в авиакомпании.