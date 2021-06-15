Рейсы на юг и в Москву задерживаются на вылет из Пулково

Самолеты задерживаются на вылет из Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Несколько рейсов оказались задержанными на вылет из Петербурга во вторник, 15 июня. В первую очередь неудобства коснулись пассажиров «Уральских авиалиний», чьи самолеты не могут отправиться по расписанию в сторону юга России или Москвы.

Судя по онлайн-табло вылета аэропорта Пулково, задерживаются два утренних и дневной рейс перевозчика в Симферополь, один рейс в узбекский город Ош, два – в Москву и один – в Сочи.

Кроме того, на вылет из Петербурга задерживается самолет компании «ЮТэйр» в Грозный и рейс «РусЛайна» в Калугу.

Остальные самолеты вылетают по расписанию. Об изменениях пассажиры могут узнать в справочной службе аэропорта Пулково или уточнить в авиакомпании.