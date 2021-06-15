Автобусы-шаттлы развезли более 5,5 тысяч болельщиков после матча Польша-Словакия в Петербурге

5500 болельщиков воспользовались автобусами-шаттлами 6 маршрутов после матча Польша-Словакия в Петербурге / Фото: Пассажиравтотранс

Накануне, 14 июня 2021 года, Санкт-Петербург принял матч между сборными Польши и Словакии в рамках Евро-2020, закончившийся победой последних. Специально для удобства болельщиков, приехавших поболеть за свои команды, в Северной столице были организованы шесть автобусных маршрутов. Благодаря им после игры фанаты смогли быстро и комфортно отправиться в гостиницу или аэропорт.

- 5500 болельщиков воспользовались автобусами-шаттлами шести маршрутов. Перевозка основной массы зрителей закончилась спустя час после финального свистка, - рассказали в "Пассажиравтотранс".

До самого утра работал маршрут S1, который довозил фанатов от площади Восстания до аэропорта.

Всего на обслуживание футбольных матчей было выделено 113 автобусов. На пунктах посадки и высадки дежурят более 100 сотрудников предприятия, которые координируют работу автобусов, обеспечивают безопасность и осуществляют мониторинг пассажиропотока, а также оказывают помощь болельщикам наравне с волонтерами.