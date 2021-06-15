Петербуржец бил и истязал 13-летнего сына своей сожительницы

К завел дело против отчима, избивавшего 13-летнего пасынка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

От трех до семи лет лишения свободы может получить житель Петербурга, избивавший своего 13-летнео пасынка. 38-летний мужчина регулярно бил сына своей сожительницы. В итоге дело дошло до обращения в полицию. А Следственный комитет возбудил в отношении горе-отчима уголовное производство по статье «Истязание».

- По данным следствия подозреваемый, испытывая к 13-летнему сыну своей сожительницы неприязненные отношения, основываясь на ложно понимаемых им методах воспитания, систематически наносил мальчику побои, причинив своими действиями ему физические и психические страдания, - сообщает пресс-служба Главного управления СК России по Петербургу.

Сейчас мужчина задержан, ему избирают меру пресечения. По факту произошедшего ведется проверка, в ходе которой будет установлена степень ответственности родителей ребенка и надзорных органов.