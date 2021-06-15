Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Владимира Шаталова

Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта Владимира Шаталова / Фото: Twitter "Роскосмос"

Во вторник, 15 июня 2021 года, на 94-м году жизни умер космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Александрович Шаталов. Сам он родом из Казахстана, однако с Петербургом и Ленинградской области его много связывает. Свои соболезнования в связи с кончиной знаменитого летчика выразил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

- Ушел из жизни один из пионеров покорения космоса: многое из того, что сделал Владимир Александрович Шаталов в космосе было сделано впервые: ручная стыковка кораблей, групповой полет трех кораблей, стыковка космического корабля с орбитальной станцией, - отметил Александр Юрьевич.

Еще до начала Великой Отечественной войны Шаталов окончил шесть классов средней школы в Ленинграде, а после в 1941 году участвовал в строительстве оборонительных укреплений в Гатчине, затем был зачислен сыном полка, в котором военным связистом служил его отец.