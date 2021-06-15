МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге

Сильный ветер будет дуть у Финского залива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональное управление МЧС России по Петербургу предупреждает об усилении ветра в Северной столице. Об ухудшении погодных условий сообщают синоптики Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 16 июня в Санкт-Петербурге местами в прибрежных районах Финского залива ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду, - говорится в предупреждении от пресс-службы МЧС.

В таких условиях необходимо быть осторожными при нахождении на воде, в особенности при выходе в акваторию залива на лодке. Других «неблагоприятных явлений» не ожидается.

Согласно прогнозу городского гидрометцентра, в среду в Петербурге будет облачная погода, без осадков. Температура воздуха в течение дня составит +19…+21 градус.