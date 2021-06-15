Более 700 административных дел за 2 месяца завели за нарушение противокоронавирусных мер в Петербурге

В суды Петербурга стало поступать меньше дел о коронавирусных нарушениях Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге стали значительно реже наказывать за нарушение противокоронавирусных мер. Во вторник, 15 июня 2021 года, объединенная пресс-служба судов Северной столицы представила статистику за периоды апрель-июнь 2020 и 2021 годов. Так, оказалось, что во время начала пандемии горожан штрафовали в три раза чаще, чем сейчас.

- За 2,5 месяца текущего года суда города на Неве зарегистрировали 725 административных дел по статье о нарушении коронавирусных ограничений. В апреле зарегистрировано 476 дел, в мае 172, а с за первую половину июня - 77, - рассказали в пресс-службе.

В прошлом году, когда пандемия только началась, все было куда строже. Тогда суды зарегистрировали 2080 административных дел: в апреле - 1192, в мае - 700 и 188 в первой половине июня.

Напомним, что штраф по данной статье составляет до 30 тысяч рублей для простых граждан и до 300 тысяч для юридических лиц.