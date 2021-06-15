Прокуратура требует ужесточить наказание бывшему вице-губернатору Петерубрга Оганесяну

Прокуратура оспорила приговор Марату Оганесяну. Фото: Александр ГЛУЗ

Прокуратура Петербурга оспорила приговор бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну, который получил 5,5 лет и штраф в 20 миллионов по делу о взятках на строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове. В ведомстве считают вердикт суда слишком мягким.

- Прокуратура жалуется на мягкость приговора и просит Санкт-Петербургский городской суд ужесточить наказание Оганесяну, Янчику, обоим Сливкиным и Хрипунову, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Иски и жалобы, которые также подали адвокаты осужденных, зарегистрировал Куйбышевский районный суд. Защита Оганесяна просила оставить приговор без изменений, Хрипунова(штраф в 2,8 млн рублей) - оправдать, а Янчику (5 лет лишения свободы и 5 млн рублей штрафа) – снизить наказание и изменить строгий режим колонии на общий.

Напомним, что по версии следствия, при строительстве стадиона было похищено более 50 миллионов рублей, 28 из которых достались Оганесяну.