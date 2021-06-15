ГИБДД проведет рейды по поимке пьяных водителей в Петербурге и Ленобласти

Рейд по поимке пьяных водителей пройдет в Петербурге в ночь на 20 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области вновь запланирован рейд по поимке нетрезвых водителей. Проверка с участием ГИБДД пройдет в ближайшие выходные в ночь с 19 на 20 июня 2021 года. Нарушителей правил вождения ждут серьезные санкции.

- В ночь с 19 на 20 июня 2021 года на территории Ленинградской области Госавтоинспекция проведет рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, - рассказали в управлении ГИБДД.

Водителям, которые собираются рассекать по городу и области в пьяном виде грозят штрафы в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно попался за подобное нарушение, то ему уже грозит не административная, а уголовная ответственность.