КГИОП признал казармы лейб-гвардии Гусарского полка памятником

Казармы были местом квартирования "элитного" полка. Фото: kgiop.gov.spb.ru

Казармы лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка в Пушкине стали памятниками. Решение о включении их в перечень объектов культурного наследия регионального значения принял Комитет по охране и использованию памятников Петербурга.

- Казармы, построенные в конце XIX века в приемах эклектики с элементами классицизма, сохранились до настоящего времени без существенных изменений. Они располагаются в исторической части Царского Села, в районе София, который начал активно осваиваться и застраиваться еще с 1770-х годов, - сообщает пресс-служба комитета.

Отметим, что Гусарский полк был одним из самых «престижных» в царское время. В нем случили В рядах полка служили русский философ и публицист Петр Чаадаев, поэт Михаил Лермонтов, а в лейб-гусарах числились императоры Александр III и Николай II.

В состав памятника включены четыре здания: казармы первого, второго, третьего и четвертого эскадронов.