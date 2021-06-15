Мамочки пожаловались на падающую с потолка штукатурку в роддоме №16 Петербурга

В Роддоме №16 с потолка падает штукатурка. Фото: vk.com/frunzensky_district

Женщины, лежащие в №16 Петербурга, пожаловались на невыносимые условия пребывания. По словам уже родивших мамочек, на них с малышами с потолка сыпется штукатурка. Причиной всему ремонт, идущий в здании.

- Ужасные условия в послеродовом отделении 16-го роддома из-за ремонта этажом выше. С потолка падает штукатурка, шум, пыль и запах, и постоянные «эвакуации» -переводы из одной палаты в другую. Прекрасные врачи и специалисты, персонал... Но администрация видимо не захотела учесть ничьи интересы и элементарные нормы! Куда жаловаться? – вопрошают женщины в паблике «Купчино/Фрунзенский район, Санкт-Петербург».

В подтверждении своих слов роженицы публикуют фото кусков штукатурки, лежащих на полу палаты.

В комментариях петербурженки отмечают, что раньше в роддоме было «бедненько, но чистенько», а теперь, видимо, нашлись деньги на ремонт. А вот почему его делают так, что роженицам, которым нужен покой приходится слышать зуд перфоратора, ответа пока нет.