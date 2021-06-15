140 тысяч петербургских семей улучшили жилищные условия в 2020 году

В 2020 году жилищные условия улучшили порядка 140 тысяч петербургских семей Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувший 2020 год около 140 тысяч семей Санкт-Петербурга смогли улучшить свои жилищные условия. Как отметил во вторник, 15 июня 2021 года, губернатор Александр Беглов, это на 10 тысяч больше, чем годом ранее.

- В числе улучшивших жилищные условия - горожане самостоятельно купившие квартиры или получившие их по договорам социального найма, за счет аренды или найма на коммерческой основе, - рассказал градоначальник.

Несмотря на то, что из-за пандемии возникло немало сложностей в сфере строительства, за 2020 год было построено порядка 3 млн 400 тысяч квадратных метров жилья. Бюджет программы помощи горожанам составил 45,1 млрд рублей и был выполнен на 95 процентов.

Кроме того, за год прошел капитальный ремонт в 1271 домах. В планах на текущий год привести в порядок более 1,5 тысяч многоквартирных домов.