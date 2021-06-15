Футболист «Зенита» больше не сыграет на Евро из-за травмы

Жирков покинул расположение сборной России и будет лечиться. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полуащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков покинул расположение сборной России. Из-за травмы, полученной в матче с Бельгией, он больше не сможет сыграть на Чемпионате Европы. Футболисту предстоит восстановление в столичной клинике.

- Юрий Жирков в матче с Бельгией получил повреждение одной из мышц бедра. Учитывая тяжесть повреждения, тренерский штаб решил отпустить футболиста из расположения команды, - сообщает пресс-служба национальной команды.

Напомним, что еще до старта Евро из-за сомнительного теста на коронавирус был отчислен другой зенитовец, полузащитник Андрей Мостовой.

Все остальные игроки продолжают готовиться к матчу со сборной Финляндии, который пройдет в Петербурге 16 июня.