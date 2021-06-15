Бар «АльКапоне» оштрафовали на 200 тысяч за тараканов на кухне

Роспотребнадзор нашел тараканов в баре в центре Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к ответственности руководство бара ALCAPONE за нарушения санитарных норм полугодовой давности. В декабре в заведение на улице Жуковского наведались инспекторы Роспотребнадзора, которые нашли кучу нарушений и тараканов на кухне.

- Не проводилась термометрия и осмотр персонала, не проводилась дезинфекция помещений облучателями, в туалетах не было дозаторов с антисептиком, персонал не носил масок, пол и барная стойка были плохо убраны, у работников не было санитарных книжек, в производственном помещении обнаружены насекомые (тараканы), - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Список нарушений оказался длинным и включал в себя нарушение технологических процессов приготовления еды, отсутствие отдельного туалета для персонала, неправильное хранение продуктов и так далее.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 200 000 рублей.