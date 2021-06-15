Более 150 кафе и магазинов Петербурга проверили на соблюдение карантинных мер

В Петербурге проверили более 150 точек общепита и торговли на соблюдение мер против коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается третья волна пандемии коронавируса, в связи с чем в городе участились проверки точек общепита и торговли на соблюдение противокоронавирусных мер. Так накануне, 14 июня 2021 года, сотрудники комитетов города, Роспотребнадзор и полиция провели рейды по разным районам города, чтобы убедиться в безопасности кафе и магазинов для посетителей.

- В общей сложности проверено более 100 объектов торговли и общепита в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском и Красносельском районах. На территории Василеостровского рынка нарушений практически не было - QR-код отсутствовал только в двух торговых точках из тридцати двух, персонал использует средства индивидуальной защиты, есть разметка социальной дистанции, установлены санитайзеры, - рассказали в Смольном.

Также проверки прошли в 60 заведениях в ТК "Парнас" и "Приморский". По итогам были приостановлены работы ресторана на Конногвардейском бульваре и кафе рядом с одним из ТК.

- Проверки уже дали результат, нарушений стало меньше. Соблюдение правил – вопрос нашей общей ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих, - отметил Александр Беглов.