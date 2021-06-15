Смольный одобрил концепцию создания научно-технологического центра «Невская дельта» в Пушкинском районе

Новый научный комплекс появится в Пушкинском районе. Фото: gov.spb.ru

Правительство Петербурга одобрило проект создания научно-технологического центра «Невская дельта», который появится в Пушкинском районе города. Концепцию центра рассмотрели на заседании в Смольном.

- Центр станет частью нового университетского городка. Центр даст новый импульс развитию города: будут созданы высокотехнологичные рабочие места, к исследованиям привлекут ведущих ученых, - отметил губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба городской администрации.

Глава Северной столицы отметил, что городу очень нужны такие проекты: «Мы должны укреплять статус нашего города как мирового научно-образовательного центра».

Проект «Невской дельты» предполагает строительство лабораторий и опытных производств рядом с новым учебным кампусом Санкт-Петербургского государственного университета.

На участие проекте уже подано несколько десятков заявок. Здесь будут разрабатывать технологии в области экологии, сельского хозяйства, фармацевтики, генетики, медицины, энергетики, цифровизации и многого другого.

Соглашение о реализации проекта было подписано на ПМЭФ-2021.