Дополнительные туалеты установили рядом с фан-зоной на Конюшенной площади в Петербурге

40 дополнительных туалетов установили у фан-зоны на Конюшенной площади Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в районе фан-зоны на Конюшенной площади установили дополнительные туалеты. В связи с наплывом туристов и болельщиков из-за ЕВРО-2020 потребность в уборных резко возросла. Для этого "Водоканал" разместил биотуалеты рядом с "Футбольной деревней".

- На Конюшенной площади установлены 40 туалетов в дополнение к установленными предприятием ранее передвижными санитарно-гигиеническими комплексами. Туалеты будут работать до завершения Чемпионата Европы 2020, - пояснила компания.

20 кабин находятся внутри самой зоны у дома 2 по Большой Конюшенной улице, еще 20 на территории "Футбольной деревни" рядом с входной зоной на Царицынском проезде и снаружи на набережной реки Мойки.

Работать туалеты будут с 9:00 до 21:00 ежедневно кроме 25 и 30 июня. А в дни матчей до последнего болельщика.