Девять бочек с неизвестными химикатами нашли на Наличной улице в Петербурге

В Петербурге неизвестный оставил на улице девять бочек с химикатами. Фото: СПб ГУП «Экострой»

В Санкт-Петербурге на Наличной улице неизвестный оставил девять бочек с химическим веществом. Прохожие малость удивились такой ситуации и вызвали на место экологическую службу. Звонок поступил от анонима, который поспешил по своим делам и не стал дожидаться специалистов.

Наполнение одной из канистр. Фото: СПб ГУП «Экострой»

- Сотрудники СПб ГУП «Экострой» незамедлительно выехали на вызов. Канистры упаковали в автомобиль и увезли для утилизации. Всего было собрано 400 килограммов химических отходов. При осмотре территории пролива химических веществ не зафиксировали, - передает пресс-служба СПб ГУП «Экострой».

Добавим, что при обнаружении любых подозрительных жидкостей и отходов можно рассказать об этом по телефону дежурных экологов – 417-59-36. Звонки принимают круглосуточно.