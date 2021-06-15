Контроль за масочным режимом ужесточили в метро Петербурга

В метрополитене Петербурга усилили контроль за соблюдением масочного режима. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Журналисты «Комсомолки» стали свидетелями того, как в метрополитене Санкт-Петербурга ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Теперь охрана подземки вновь настоятельно требует надеть средства индивидуальной защиты (СИЗ) перед турникетами. Нарушителям преграждают путь. На «Беговой», например, одной из пассажирок отказали в пропуске.

- Девушка, если нет маски, то вам просто отказывают в обслуживании. Сейчас вас выведем просто и все, - сказала женщина в полицейской форме нарушительнице.

Благодаря этому даже в вагонах пассажиры подземки почти не снимают СИЗы. Вероятно, на это влияет не столько усиление контроля, сколько факт того, что в Петербурге растет заболеваемость коронавирусом и уменьшается число свободных коек в стационарах.