Движение транспорта частично перекроют до 14 июля на проспекте Энгельса в Петербурге

В Петербурге перекроют движение транспорта в одном направлении на проспекте Энгельса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге частично перекроют движение транспорта с 18 июня по 14 июля. Все из-за прокладки теплосетей. Автомобилистам запретят двигаться по той полосе, что идет в направлении от проспекта Просвещения к улице Асафьева. Но и это не все неудобства.

- Кроме того, с 22 июня по 5 июля ограничивается движение транспорта по нечетной стороне проспекта Энгельса у проспекта Просвещения. Заказчиком работ является ГУП «ТЭК СПб». Подрядчик – АО «МегаМейд», - передает пресс-служба ГАТИ.

Подрядчика обяжут сделать безопасный проход для пешеходов. Кроме этого на дороге появятся необходимые знаки, которые известят автомобилистов о работах. Все ограничения движения транспорта в Петербурге доступны, как и всегда, на сайте ГАТИ – gati-online.ru.