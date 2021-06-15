Спасатели МЧС локализовали пожар в коммуналке в центре Петербурга

В центре Петербурга загорелась коммуналка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В центре Санкт-Петербурга загорелась коммунальная квартира в доме №5 на Смольном проспекте. В соцсетях очевидцы говорят, что внутри находился мужчина. Спасателям МЧС уже удалось локализовать пожар, но сведения о пострадавших пока что уточняются. Всего в квартире коммуналки, расположенной недалеко от здания правительства города, находятся три комнаты.

- Пожар начался в одной из комнат площадью 20 квадратных метров. Огонь успел распространиться на 10 «квадратах». Сообщение о пожаре пришло в 17:27. В 18:12 огонь локализовали, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что пожар тушат 16 спасателей на 4-х автомобильных расчетах.