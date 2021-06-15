Траволаторы на станции метро «Беговая» обещают запустить к 15 июля

В Петербурге обещают запустить траволаторы на "Беговой" к середине июля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном обещают запустить траволаторы на станции метро «Беговая» к 15 июля 2021 года. Напомним, многострадальные пассажирские конвейеры там не работают ежегодно и подолгу. В комитете по транспорту Петербурга заверили, что работы по восстановлению механизмов продолжаются и вот-вот закончатся. Это следует из письменного ответа чиновников депутату ЗакСобрания Борису Вишневскому. Фото документа опубликовано в Telegram-канале парламентария.

- Работы по восстановлению работоспособности ведутся силами ОАО «Метрострой» в рамках исполнения гарантийных обязательств, в том числе изготовление необходимых элементов подъемно-транспортного оборудования, - говорится в ответе на запрос депутата.

Что касается помощи мамам с колясками и маломобильным группам населения, то в комитете по транспорту сообщают, что на выручку им приходят работники метрополитена в специальных желтых жилетках.