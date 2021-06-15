Студенты СПбГУ пожаловались на выросшую стоимость обучения

Студенты СПбГУ сообщили о неожиданном росте стоимости обучения в вузе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Учащиеся СПбГУ пожаловались на выросшую стоимость обучения в следующем образовательном году – 2021/22. Об этом рассказывают в сообществе студенческого совета вуза во «Вконтакте». Инициативная группа ребят написала письмо проректору университета Елене Черновой с просьбой отменить решение и продлить срок подачи заявлений на рассрочку платежа.

В вузе отвечают, что все по закону – виноваты нынешние реалии.

- Повышение стоимости обучения в СПбГУ производится ежегодно в пределах официального уровня инфляции. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса повышение не производилось, однако в этом году возможности сохранять стоимость обучения на уровне 2019 года нет, - сообщается в виртуальной приемной СПбГУ.

Добавим, что стоимость обучения, к примеру, бакалавров-историков должна составить 216 400 рублей в год вместо прежних 208 700 рублей.