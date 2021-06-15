В день матча Финляндия-Россия в Петербурге вновь ограничат движение транспорта

В Петербурге вновь перекроют дороги из-за очередного матча Евро-2020. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном поспешили рассказать об ограничении движения транспорта 16 июня в Санкт-Петербурге, в день матча России против Финляндии в рамках Евро-2020. Во-первых, на целые сутки закроется въезд на Крестовский остров за исключением «целевиков» чемпионата и тех, кто имеет пропуска. Кроме этого на весь день будет действовать левый поворот с Тучкова моста на набережную Макарова. А с 6 утра до полуночи организуют одностороннее движение на участке Приморского проспекта в направлении от Яхтенной улицы к Савушкина.

Отдельные ограничения касаются района фан-зоны на Конюшенной площади. Они будут действовать тоже целый день.

- Появится одностороннее движение в Аптекарском пер. от Миллионной ул. к наб. р. Мойки. Двустороннее движение организуют на четной стороне Большой Конюшенной ул. от Волынского пер. до Шведского пер.; нечетной стороне наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Ново-Конюшенного моста; Итальянской ул. от наб. канала Грибоедова до д. 7 по Итальянской ул.; проезде вдоль Марсова поля, - передает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Помимо этого автомобили не пустят на нечетную сторону набережной Грибоедова вдоль д. 3; четную сторону набережной Грибоедова от Невского проспекта до Инженерной улицы, от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста, набережную Мойки от Аптекарского переулка до набережной Лебяжьей канавки, четную сторону Большой Конюшенной улицы от Невского проспекта до Конюшенной площади, нечетную сторону Большой Конюшенной улицы от Волынского переулка до Конюшенной площади, проезд вдоль Марсова поля, саму Конюшенную площадь, Конюшенный проезд, Царицынский проезд, Шведский переулок.