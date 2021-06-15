Мошенники и выпускники стали продавать билеты на «Алые паруса»

На "Алые паруса-2021" стали продавать подозрительные билеты. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мошенники и выпускники стали активно выкладывать в Сети объявления о продаже билетов на «Алые паруса». Напомним, в 2021 году на праздничный концерт на Дворцовой попадут не все школьники и их сопровождающие – власти вдвое сократили количество участников из-за пандемии коронавируса. Другим на мероприятие можно попасть, став волонтером или выиграв пригласительные билеты. А вот сможет ли любой желающий посмотреть на бриг с алыми парусами – пока неясно.

- Цены на билеты разнятся: от 2 тысяч до 4,5 тысячи рублей. Объявления чаще всего выкладывают школьники: им выдают пригласительные бесплатно. Интересно то, что ни один из продавцов не выложил фото самой проходки, на всех заставках – фото брига «Аврора». Некоторые предлагают билеты в количестве до трех штук, - пишет «Мойка78».

Ранее «Комсомолка» выяснила, что известно о продаже алкоголя на «Алых парусах» в 2021 году.