Мотоциклист влетел в авто на перекрестке Пражской улицы и проспекта Славы

В Петербурге мотоциклист влетел в автомобиль, поворачивающий на перекрестке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мотоциклист угодил в жесткое ДТП с легковушкой во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла на перекрестке Пражской улицы и проспекта Славы. Видео происшествия опубликовал «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Судя по записи, автомобиль поворачивал налево, чего не ожидал мчавшийся ему навстречу мотоциклист. От жесткого удара водителя двухколесного «коня» подкидывает вверх и переворачивает, а затем он больно падает на асфальт.

- ДТП произошло 15 июня в 21:45. Мотоциклиста в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу, - пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на свои источники в УГИБДД.

По факту происшествия проводится проверка. Инспекторы ГИБДД устанавливают виновника ДТП. Здоровье водителя легковушки в норме.