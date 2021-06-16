Последние новости в Санкт-Петербурге на 16 июня 2021 года: Избиение подростка и фаер-шоу раздетых девушек

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 16 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала для читателей главные последние новости в Санкт-Петербурге на утро среды, 16 июня 2021 года. Следком возбудил уголовное дело в отношении двух взрослых мужчин, которые жестоко избили 16-летнего парня за то, что увидели в его ухе серьгу и подумали, что он нетрадиционной сексуальной ориентации. Парень со множественными переломами лечится в больнице, а его старшая сестра требует резонанса в Сети и справедливого наказания извергам. Одного из хулиганов отпустили под подписку о невыезде, второго планируют взять под стражу.

К сожалению, в Северной столице продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали «КП-Петербург» ведущие аналитики, третья волны инфекции только-только началась, а дальше может быть хуже. По информации источника «КП», в стационары ежедневно госпитализируют около 800 человек в сутки. Свободных коек остается примерно 80%.

На одной из высоток города полуголые девушки устроили фаер-шоу. Видеозапись перформанса опубликовал известный в Петербурге руфер, покоривший без страховки небоскреб «Лахта Центр». Пользователи Сети неоднозначно встретили провокационный ролик, ведь дамы там не только танцуют с факелами, но и целуются друг с другом.

Жителей Петербурга просят не забирать одиноких детенышей диких животных из леса. Ветеринары из реабилитационного центра «Велес» говорят, что мать зверя, как правило, находится где-то неподалеку. Чаще всего к врачам попадают малюсенькие зайчата, в которых силой пытались влить молоко. Как итог – агония и страшная смерть.