До +21 градуса и сильный ветер обещают в Петербурге 16 июня

В среду в Петербурге будет солнечно, но немного ветрено. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ясный, солнечный день обещают 16 июня гостям и жителям Петербурга синоптики. В наступившую среду воздух прогреется до нормативных значений, а прохлады добавит резкий ветер.

- В Петербурге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер днем западный и северо-западный, умеренный, с сильными порывами в прибрежных районах. Температура воздуха составит +19...+21 градус,- сообщает городской гидрометцентр.

Таким образом, сегодняшний решающий матч между сборными Финляндии и России пройдет при хорошей погоде. Настроение болельщикам может испортить только результат, но все надеются на лучшее.

Сейчас в Петербурге ясно, дует слабый западный ветер, температура составляет +14,9 градуса. Давление - 760,9 мм ртутного столба, влажность - 80%.