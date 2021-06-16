Финских фанатов просят не прививаться от коронавируса в Петербурге

Иностранных болельщиков предостерегают от вакцинации в России. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Финских болельщиков, которые приехали в Петербург на матч своей сборной, просят не прививаться в России от коронавируса. С таким обращением к фанатам сделала Ассоциация болельщиков Финляндии (SMJK).

- На стадионе могут быть пункты вакцинации от коронавируса. Если вы решили поставить укол вакциной, которая еще не была одобрена в Финляндии, не забудьте проконсультироваться с вашей страховой компанией, - пишет РБК-Петербург.

Впрочем, «уколоться» финским фанатам в принципе не грозит, так как бесплатно вакцинироваться «Спутником» или другими отечественными препаратами могут только граждане России или постоянно проживающие в России иностранцы.

Также у приехавших из Суоми фанатов возникла бы и другая проблема: российские вакцины не одобрены ЕС и Финляндией, а значит за повторным уколом снова пришлось бы ехать в Россию.

Напомним, что матч второго тура группового этапа Евро-2020 Финляндия-Россия пройдет в Петербурге 16 июня. Начало игры в 16:00.