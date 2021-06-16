Мигранта-автослесаря поймали за езду по Петербургу на клиентской машине

Молодой уроженец Узбекистана гонял по ночному Петербургу на чужой машине. Фото: vk.com/dorinspb

Работник одного из Петербургских автосервисов решил насладиться красивой жизнью и поехал кататься по городу на машине клиента. Иномарка была оставлена на СТО для покраски, но вместо этого носилась по городу с уроженцем Узбекистана за рулем.

- Что делать, если ты работаешь в автосервисе, но своего авто нет? Правильно! Взять автомобиль клиента и айда кататься по ночному Петербургу. После погони, данный персонаж был задержан инспекторами отдела ДПС по Красногвардейскому району, - пишет паблик «Дорожный инспектор».

В итоге на мигранта были составлены три административных протокола за отсутствие документов на машину, отсутствие прав и неостановку по требованию ГИБДД. Кроме штрафов 23-летнему автослесарю грозит и уголовное дело, вопрос о возбуждении производства по статье «завладение автомобилем без цели хищения» решается.