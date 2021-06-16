121 литр крови сдали в Петербурге в день донора

Доноры сдали больше 120 литров крови. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

День Донора, пошедший в Петербурге, принес больницам и станциям переливания более 120 литров крови. Это пополнение запасов особенно важно в летние месяцы, когда количество доноров падает по сезонным причинам, а потребность в крови никуда не исчезает.

- Важно регулярно сдавать кровь, чтобы пациенты больниц получали своевременную помощь. Город всегда будет поддерживать такие донорские акции. Следующая пройдёт уже в августе, - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Отметим, что это не первая акция с начала года. За первые пять с половиной месяцев горожане сдали 764 литра крови, что помогло спасти жизнь 5094 пациентам петербургских больниц.

Справка «КП»:

Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня.