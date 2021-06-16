Пропавшую школьницу ищут в Петербурге

В Петербурге ищут пропавшую школьницу.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Полиция Петербурга просит оказать помощь в поисках 13-летней школьницы, которая пропала вечером 15 июня. Тем же днем девочка ушла из квартиры на улице Коллонтай, но домой так и нее вернулась.
- Приметы несовершеннолетней: на вид 13 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы темно-русые ниже плеч, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Известно, что девочка была одета в черные спортивные штаны с широкой белой полосой, черную футболку и бело-розовые кроссовки. С собой у нее была сумка через плечо с изображением коровы.
Пропавшую зовут Полина. Всех, кто что-либо знает о местонахождении школьницы, просят звонить по телефонам 573-57-15, 02 или 102 (с мобильного).
13-Летняя Полина пропала накануне вечером. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО