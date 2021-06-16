Пропавшую школьницу ищут в Петербурге

В Петербурге ищут пропавшую школьницу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Петербурга просит оказать помощь в поисках 13-летней школьницы, которая пропала вечером 15 июня. Тем же днем девочка ушла из квартиры на улице Коллонтай, но домой так и нее вернулась.

- Приметы несовершеннолетней: на вид 13 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы темно-русые ниже плеч, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что девочка была одета в черные спортивные штаны с широкой белой полосой, черную футболку и бело-розовые кроссовки. С собой у нее была сумка через плечо с изображением коровы.

Пропавшую зовут Полина. Всех, кто что-либо знает о местонахождении школьницы, просят звонить по телефонам 573-57-15, 02 или 102 (с мобильного).