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Авто16 июня 2021 10:12

Трассу "Кола" перекроют 17 июня в районе Ладожского моста

Движение автомобилей будет остановлено на 45 минут
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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На федеральной трассе "Кола" 17 июня разведут Ладожский мост

На федеральной трассе "Кола" 17 июня разведут Ладожский мост

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Федеральную трассу "Кола" перекроют в Ленинградской области в четверг, 17 июня 2021 года. Ограничение коснется участка на Ладожском мосту, перекинутом через реку Нева, в связи с его разводкой. Из-за этого в течение 45 минут в утреннее время будет полностью остановлено движение транспорта.

- 17 июня с 10:00 до 10:45 часов для прохода вверх по Неве яхты "Мария Кеч" будет проводиться разводка Ладожского моста на участке трассы "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Однако перекрытие дороги может и не состояться, если установится очень жаркая погода или поднимется сильный ветер. По правилам Ладожский мост разводится при температуре воздуха не более 25 градусов тепла и скорости ветра до 15 метров в секунду.