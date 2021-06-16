Выборы в Заксобрание Петербурга пройдут 19 сентября 2021 года

Избирать депутатов будут уже осенью. Фото: Александр ГЛУЗ

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили дату выборов в Законодательное собрание Петербурга. Это произошло на сегодняшнем заседании городского парламента. Волеизъявление жителей Северной столицы произойдет уже 19 сентября.

- Выборы предлагается назначить на 19 сентября 2021 года. Это соответствует федеральному закону. При одновременном истечении срока полномочий депутатов Государственной Думы России и регионального законодательного органа назначается единый день голосования, - сообщает корреспондент «КП-Петербург», следящий за заседанием парламента.

Теперь избирательная комиссия должна установить продолжительность голосования. Планируется, что оно будет идти три дня, чтобы все горожане успели прийти на избирательные участки.

- Сегодняшнее решение даст импульс к подготовке выборов. Хочу пожелать удачи всем нам, - отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.